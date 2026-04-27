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MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux

MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Bédarieux

MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De 16h à 18h
Conférence menée par Guy Chauvet, de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons, pour découvrir toutes les essences qui ornent le jardin du Château, suivie d’une présentation de l’architecture du Château Bady.
De 16h à 18h
Conférence menée par Guy Chauvet, de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons, pour découvrir toutes les essences qui ornent le jardin du Château, suivie d’une présentation de l’architecture du Château Bady.   .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 

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English :

From 4pm to 6pm
Lecture by Guy Chauvet, from the Association Mycologique et Botanique de l?Hérault et des Hauts-Cantons, to discover all the species that adorn the Château garden, followed by a presentation of the architecture of Château Bady.

L’événement MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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