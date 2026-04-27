MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux
MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux samedi 30 mai 2026.
Bédarieux
MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De 16h à 18h
Conférence menée par Guy Chauvet, de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons, pour découvrir toutes les essences qui ornent le jardin du Château, suivie d’une présentation de l’architecture du Château Bady.
De 16h à 18h
Conférence menée par Guy Chauvet, de l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons, pour découvrir toutes les essences qui ornent le jardin du Château, suivie d’une présentation de l’architecture du Château Bady. .
1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20
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English :
From 4pm to 6pm
Lecture by Guy Chauvet, from the Association Mycologique et Botanique de l?Hérault et des Hauts-Cantons, to discover all the species that adorn the Château garden, followed by a presentation of the architecture of Château Bady.
L’événement MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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