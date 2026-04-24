Bédarieux

VELO PARADE

Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Vélo Parade, organisée par MV Production, propose un événement festif et sportif autour du vélo, ouvert à tous. Cette parade conviviale rassemble petits et grands dans une ambiance musicale et dynamique, mettant à l’honneur la mobilité douce et la pratique du vélo sous une forme ludique et accessible.

Le parcours prévoit notamment un arrêt à la voie verte de Lamalou-les-Bains, à l’ancienne gare

La Vélo Parade, organisée par MV Production, propose un événement festif et sportif autour du vélo, ouvert à tous.

Cette parade conviviale rassemble petits et grands dans une ambiance musicale et dynamique, mettant à l’honneur la mobilité douce et la pratique du vélo sous une forme ludique et accessible.

Le parcours prévoit notamment un arrêt à la voie verte de Lamalou-les-Bains, sur le site de l’ancienne gare, permettant aux participants de profiter d’un moment de pause et de découverte de cet espace aménagé, apprécié des promeneurs et cyclistes de la commune de Lamalou-les-Bains. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

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English :

The Vélo Parade, organized by MV Production, is a festive, sporty cycling event open to all. This friendly parade brings together young and old in a lively, musical atmosphere, highlighting soft mobility and cycling in a fun, accessible way.

The route includes a stop at the Lamalou-les-Bains greenway, at the old railway station

L’événement VELO PARADE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB