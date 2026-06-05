CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE Bédarieux
CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE Bédarieux samedi 6 juin 2026.
Bédarieux
CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Conférence La Géobiologie animée par Sébastien Daspet, géobiologue
La géobiologie est une discipline qui étudie les relations entre le vivant et son environnement, en particulier les influences naturelles et artificielles qui peuvent affecter l’équilibre, la santé et le bien-être des êtres vivants.
Durée 1h00 Lieu cinéma Tarif 5 €
Conférence La Géobiologie animée par Sébastien Daspet, géobiologue
La géobiologie est une discipline qui étudie les relations entre le vivant et son environnement, en particulier les influences naturelles et artificielles qui peuvent affecter l’équilibre, la santé et le bien-être des êtres vivants. La géobiologie cherche à comprendre, détecter et harmoniser les perturbations énergétiques d’un lieu (habitat, terrain, lieu de travail, site naturel).
Durée 1h00 Lieu cinéma Tarif 5 € .
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22
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English :
Geobiology lecture by Sébastien Daspet, geobiologist?
Geobiology is a discipline that studies the relationships between living beings and their environment, in particular the natural and artificial influences that can affect the balance, health and well-being of living beings.
Duration: 1h00 Location: cinema Price: 5 ?
L’événement CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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