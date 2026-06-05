Bédarieux

CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Conférence La Géobiologie animée par Sébastien Daspet, géobiologue​

La géobiologie est une discipline qui étudie les relations entre le vivant et son environnement, en particulier les influences naturelles et artificielles qui peuvent affecter l’équilibre, la santé et le bien-être des êtres vivants.

Durée 1h00 Lieu cinéma Tarif 5 €

Conférence La Géobiologie animée par Sébastien Daspet, géobiologue​

La géobiologie est une discipline qui étudie les relations entre le vivant et son environnement, en particulier les influences naturelles et artificielles qui peuvent affecter l’équilibre, la santé et le bien-être des êtres vivants. La géobiologie cherche à comprendre, détecter et harmoniser les perturbations énergétiques d’un lieu (habitat, terrain, lieu de travail, site naturel).​

Durée 1h00 Lieu cinéma Tarif 5 € .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 47 22

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English :

Geobiology lecture by Sébastien Daspet, geobiologist?

Geobiology is a discipline that studies the relationships between living beings and their environment, in particular the natural and artificial influences that can affect the balance, health and well-being of living beings.

Duration: 1h00 Location: cinema Price: 5 ?

L’événement CONFÉRENCE SUR LA GÉOBIOLOGIE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB