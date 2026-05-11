Bédarieux

DÉFILÉ DE MODE ETÉ

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 06 juin à 18h30 rue de la république

Défilé de mode été

buvette et restauration sur place

Animation Dj Alain Simon

Samedi 06 juin à 18h30 rue de la république

Défilé de mode été

buvette et restauration sur place

Animation Dj Alain Simon .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

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English :

Saturday, June 06 at 6:30pm rue de la république

Summer fashion show

refreshments and food on site

DJ Alain Simon

L’événement DÉFILÉ DE MODE ETÉ Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB