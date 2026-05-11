DÉFILÉ DE MODE ETÉ Bédarieux
DÉFILÉ DE MODE ETÉ Bédarieux samedi 6 juin 2026.
Bédarieux
DÉFILÉ DE MODE ETÉ
Rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Samedi 06 juin à 18h30 rue de la république
Défilé de mode été
buvette et restauration sur place
Animation Dj Alain Simon
Samedi 06 juin à 18h30 rue de la république
Défilé de mode été
buvette et restauration sur place
Animation Dj Alain Simon .
Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
Saturday, June 06 at 6:30pm rue de la république
Summer fashion show
refreshments and food on site
DJ Alain Simon
L’événement DÉFILÉ DE MODE ETÉ Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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