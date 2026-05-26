LE MOIS DE LA MOBILITÉ Bédarieux

Bédarieux

LE MOIS DE LA MOBILITÉ

3 Ter Rue René Cassin Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-01

ACTIONS PHARES POUR LE GRAND PUBLIC

Prêt de vélos électriques

Pendant tout le mois de juin, Grand Orb Environnement propose aux habitants et entreprises du territoire de tester gratuitement des vélos électriques pour une durée de deux à sept jours. VTT et VTC à Assistance Electrique sont à votre disposition auprès du service environnement. Réservez dès à présent le vôtre au 04 67 23 76 66.

Le Mois de la mobilité en Grand Orb

Depuis plusieurs années, Grand Orb s’engage activement en faveur du développement durable, avec une attention particulière portée à la mobilité durable.

Durant tout le mois de juin, actions et animations sont menées sur le territoire dans le cadre du Mois de la mobilité.

L’équipe de Grand Orb Environnement va à la rencontre du grand public mais aussi dans des structures. L’objectif sensibiliser tous les habitants, petits et grands, aux modes de déplacements alternatifs à la voiture.

ACTIONS PHARES POUR LE GRAND PUBLIC

Prêt de vélos électriques

Pendant tout le mois de juin, Grand Orb Environnement propose aux habitants et entreprises du territoire de tester gratuitement des vélos électriques pour une durée de deux à sept jours. VTT et VTC à Assistance Electrique sont à votre disposition auprès du service environnement. Réservez dès à présent le vôtre pour en profiter, 04 67 23 76 66.

Découverte du VTT électrique pour les séniors

Jeudi 11 juin, de 9h à 11h, au départ du Musée de la cloche et de la sonnaille à Hérépian rando-vélo avec Antoine Fontenelle du club VTT 4 X Combes. Inscriptions au 04 67 23 76 66. 8 personnes maximum. Les vélos sont fournis.

MAIS AUSSI…

Interventions à l’ALSH La Ferme des enfants de Bédarieux savoir rouler à vélo, ateliers mécaniques, customisation vélo.

Un après-midi à l’hôpital de Bédarieux pour les employées de la structure balade en VVTAE le long de l’Orb, gouter stand Info, atelier auto-réparation et révision.

Tout le programme sur www.GrandOrb.fr .

3 Ter Rue René Cassin Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 23 76 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

FLAGSHIP INITIATIVES FOR THE GENERAL PUBLIC

Loan of electric bikes

Throughout June, Grand Orb Environnement is offering local residents and businesses the chance to test electric bikes free of charge for a period of two to seven days. Electrically-assisted mountain bikes and VTCs are available from the Environment Department. Reserve yours now by calling 04 67 23 76 66.

L’événement LE MOIS DE LA MOBILITÉ Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB