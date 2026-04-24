Bédarieux

37E JOURNÉE BOTANIQUE

1 Place Albert Thomas Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

du 7 au 10 novembre 2025 l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons organise les 59e Journées Mycologiques du Languedoc-Roussillon

Programme à venir

du 7 au 10 novembre 2025 l’Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons organise les 59e Journées Mycologiques du Languedoc-Roussillon

Programme à venir .

1 Place Albert Thomas Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 75 41 93 69 bouchery.dominique@neuf.fr

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English :

from November 7 to 10, 2025, the Association Mycologique et Botanique de l’Hérault et des Hauts-Cantons organizes the 59th Journées Mycologiques du Languedoc-Roussillon

Program to come

L’événement 37E JOURNÉE BOTANIQUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB