Bédarieux

CONFÉRENCE MÉMOIRE DU JAZZ EN GRAND ORB

Médiathèque Max Rouquette Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

A l’issue de deux années de collecte, Paul Coudsi et Joël Drouin nous restituent des témoignages sur l’histoire du jazz sur notre territoire. Projection vidéo puis échanges avec les témoins des années 50 à aujourd’hui, exposition de documents, photos, affiches.

Réservation au 07 82 48 6754

Le Festival Jazz en Grand Orb organisé par l’association Jazz’Orb se déroulera du 19 juin au 5 juillet 2026

A l’issue de deux années de collecte, Paul Coudsi et Joël Drouin nous restituent des témoignages sur l’histoire du jazz sur notre territoire. Projection vidéo puis échanges avec les témoins des années 50 à aujourd’hui, exposition de documents, photos, affiches.

Réservation au 07 82 48 67 54

Entrée libre. .

Médiathèque Max Rouquette Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

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English :

The Jazz en Grand Orb Festival organized by the Jazz’Orb association will take place from June 19 to July 5, 2026

After two years of collecting information, Paul Coudsi and Joël Drouin bring back to us testimonies on the history of jazz in our region. Video screening and discussion with witnesses from the 50s to the present day, exhibition of documents, photos and posters.

Book on 07 82 48 6754

L’événement CONFÉRENCE MÉMOIRE DU JAZZ EN GRAND ORB Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB