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FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS Bédarieux

FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS Bédarieux mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-28

FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
10h30 | Défilé et animation des groupes
12h | Réception en Mairie
Centre-ville
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
10h30 | Défilé et animation des groupes
12h | Réception en Mairie
Centre-ville   .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59 

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English :

WORLD FOLKLORE FESTIVAL
10:30 am | Parade and group entertainment
12pm | Reception at Town Hall
Downtown

L’événement FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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