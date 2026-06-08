FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS Bédarieux
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS Bédarieux mardi 28 juillet 2026.
Bédarieux
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS
Rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-28
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
10h30 | Défilé et animation des groupes
12h | Réception en Mairie
Centre-ville
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
10h30 | Défilé et animation des groupes
12h | Réception en Mairie
Centre-ville .
Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
WORLD FOLKLORE FESTIVAL
10:30 am | Parade and group entertainment
12pm | Reception at Town Hall
Downtown
L’événement FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE DÉFILÉ ET ANIMATIONS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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