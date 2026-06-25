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CONCERT SAX ORGUE Bédarieux

CONCERT SAX ORGUE Bédarieux vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
19 Avenue Abbé Tarroux
Ville
34600 Bédarieux
Département
Hérault
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif

Bédarieux

CONCERT SAX ORGUE

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

RDV à l’église St Louis à 18h30
Concert Sax Orgue
Orgue, Olivier Dekeeister et au Saxo Fabien Chouraki
Libre participation
RDV à l’église St Louis à 18h30
Concert Sax Orgue
Orgue, Olivier Dekeeister et au Saxo Fabien Chouraki
Libre participation   .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59 

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English :

Meet at St. Louis Church at 6:30 p.m.
Saxophone and Organ Concert
Organ: Olivier Dekeeister; Saxophone: Fabien Chouraki
Donations welcome

L’événement CONCERT SAX ORGUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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