CONCERT SAX ORGUE Bédarieux
CONCERT SAX ORGUE Bédarieux vendredi 17 juillet 2026.
Bédarieux
CONCERT SAX ORGUE
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
RDV à l’église St Louis à 18h30
Concert Sax Orgue
Orgue, Olivier Dekeeister et au Saxo Fabien Chouraki
Libre participation
RDV à l’église St Louis à 18h30
Concert Sax Orgue
Orgue, Olivier Dekeeister et au Saxo Fabien Chouraki
Libre participation .
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
Meet at St. Louis Church at 6:30 p.m.
Saxophone and Organ Concert
Organ: Olivier Dekeeister; Saxophone: Fabien Chouraki
Donations welcome
L’événement CONCERT SAX ORGUE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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