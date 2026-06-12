Bédarieux

SOLO DE DANSE CONTEMPORAINE TA VACHE

19 bis avenue tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Ta Vache solo de danse contemporaine par Maria Elvira Machado

Dans une ambiance de vente aux enchères de vaches ou peut-être de ring de boxe, Ta VACHE vient questionner les notions d’émancipation et d’oppression des femmes, en prenant comme point de départ l’univers bovin.

Ta Vache solo de danse contemporaine par Maria Elvira Machado

Dans une ambiance de vente aux enchères de vaches ou peut-être de ring de boxe, Ta VACHE vient questionner les notions d’émancipation et d’oppression des femmes, en prenant comme point de départ l’univers bovin. .

19 bis avenue tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 mediatheque@bedarieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ta Vache : contemporary dance solo by Maria Elvira Machado

In an atmosphere reminiscent of a cow auction or perhaps a boxing ring, Ta Vache questions notions of female emancipation and oppression, using the bovine universe as a starting point.

L’événement SOLO DE DANSE CONTEMPORAINE TA VACHE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB