GRAND JEU GAMELLE JEU DE BALLON… Bédarieux
GRAND JEU GAMELLE JEU DE BALLON… Bédarieux jeudi 9 juillet 2026.
Bédarieux
GRAND JEU GAMELLE JEU DE BALLON…
Parc Pierre Rhabi Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Les ateliers Liralo
Entre deux ploufs, venez lire et jouer !
Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale
17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi
18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique
Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août 15h à 17h
Les ateliers Liralo
Entre deux ploufs, venez lire et jouer !
Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale
17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi
18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique
Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août 15h à 17h .
Parc Pierre Rhabi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70
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English :
Liralo workshops
Between two splashes, come and read and play!
Organized by the Max Rouquette multimedia library in partnership with Espace de Vie Sociale
5:30 pm to 6:30 pm | Big game Bowl, ball games… Rdv at Parc Pierre Rabhi Rdv at Parc Pierre Rabhi
6:30 pm to 7:30 pm | Introduction to and lessons in sign language, followed by a musical picnic
Thursdays, July 9, 16 and 30, and Thursday, August 6 3-5pm
L’événement GRAND JEU GAMELLE JEU DE BALLON… Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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