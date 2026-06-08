INITIATION ET COURS DE LANGUE DES SIGNES Bédarieux jeudi 9 juillet 2026.

Bédarieux

INITIATION ET COURS DE LANGUE DES SIGNES

Parc Pierre Rhabi Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Les ateliers Liralo

Entre deux ploufs, venez lire et jouer !

Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale

17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi

18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique

Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août 15h à 17h

Les ateliers Liralo

Entre deux ploufs, venez lire et jouer !

Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale

17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi

18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique

Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août .

Parc Pierre Rhabi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

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English :

Liralo workshops

Between two splashes, come and read and play!

Organized by the Max Rouquette multimedia library in partnership with Espace de Vie Sociale

5:30 pm to 6:30 pm | Big game Bowl, ball games… Rdv at Parc Pierre Rabhi Rdv at Parc Pierre Rabhi

6:30 pm to 7:30 pm | Introduction to and lessons in sign language, followed by a musical picnic

Thursdays, July 9, 16 and 30, and Thursday, August 6 3-5pm

L’événement INITIATION ET COURS DE LANGUE DES SIGNES Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB