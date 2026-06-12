Bédarieux

ATELIER LIRALO

Parc Pierre Rhabi Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06

Les ateliers Liralo

Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août 15h à 17h

Entre deux ploufs, venez lire et jouer !

Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale

17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi

18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique

Les ateliers Liralo

Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août

Entre deux ploufs, venez lire et jouer !

Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale

17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi

18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique .

Parc Pierre Rhabi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

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English :

Liralo workshops

Thursdays, July 9, 16 and 30, and Thursday, August 6, 3pm to 5pm

Between two dives, come and read and play!

Organized by the Max Rouquette multimedia library in partnership with the Espace de Vie Sociale

5:30 pm to 6:30 pm | Big game Bowl, ball games… Rdv at Parc Pierre Rabhi Rdv at Parc Pierre Rabhi

6:30 pm to 7:30 pm | Introduction to and lessons in sign language, followed by a musical picnic

L’événement ATELIER LIRALO Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB