ATELIER LIRALO Bédarieux
ATELIER LIRALO Bédarieux jeudi 9 juillet 2026.
Bédarieux
ATELIER LIRALO
Parc Pierre Rhabi Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06
Les ateliers Liralo
Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août 15h à 17h
Entre deux ploufs, venez lire et jouer !
Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale
17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi
18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique
Les ateliers Liralo
Les jeudis 9, 16 et 30 juillet, et le jeudi 6 août
Entre deux ploufs, venez lire et jouer !
Organisé par la médiathèque Max Rouquette en partenariat avec l’Espace de Vie Sociale
17h30 à 18h30 | Grand jeu Gamelle, jeux de ballons… Rdv au Parc Pierre Rabhi
18h30 à 19h30 | Initiation et cours de langue des signes puis pique-nique en musique .
Parc Pierre Rhabi Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70
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English :
Liralo workshops
Thursdays, July 9, 16 and 30, and Thursday, August 6, 3pm to 5pm
Between two dives, come and read and play!
Organized by the Max Rouquette multimedia library in partnership with the Espace de Vie Sociale
5:30 pm to 6:30 pm | Big game Bowl, ball games… Rdv at Parc Pierre Rabhi Rdv at Parc Pierre Rabhi
6:30 pm to 7:30 pm | Introduction to and lessons in sign language, followed by a musical picnic
L’événement ATELIER LIRALO Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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