Bédarieux

VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MERCREDI 15 JUILLET 2026 9H

Avenue Jean Jaures Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Visite commentée de la Gare de Bédarieux et sa marquise avec l’histoire du chemin de fer dans les Hauts Cantons.

Et musée du train et de la photographie

Le mercredi 15 juillet 2026 à 9h, rendez-vous à la Gare SNCF de Bédarieux.

Visite gratuite, et sur inscription à l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79.

Visite proposé par l’association Résurgences

Visite commentée de la Gare de Bédarieux et sa marquise avec l’histoire du chemin de fer dans les Hauts Cantons.

Et musée du train et de la photographie

Le mercredi 15 juillet 2026 à 9h, rendez-vous à la Gare SNCF de Bédarieux.

Visite gratuite, et sur inscription à l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79.

Visite proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine). .

Avenue Jean Jaures Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

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English :

Guided tour of Bédarieux station and its marquee, with a history of the railroads in the Hauts Cantons.

And train and photography museum

Wednesday, July 15, 2026 at 9 a.m., rendez-vous at the Bédarieux train station.

Visit free of charge, with registration at the Bédarieux Grand Orb Tourist Office: 04 67 95 08 79.

Visit proposed by the Résurgences association

L’événement VISITE LA GARE DE BÉDARIEUX ET LE MUSÉE DU RAIL MERCREDI 15 JUILLET 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB