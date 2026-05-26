SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux
SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux mardi 28 juillet 2026.
Bédarieux
SPECTACLE DE DANSE TA VACHE
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
EN PERSPECTIVES La traversée dansée de l’été
Spectacle de danse Ta vache de la Cie Le MooveNeMent
Ta vache equestionne les mécanismes de contrôle et de domestication des corps féminins au sein d’une société patriarcale.
RDV à 18h30 à la médiathèque Max Rouquette
Entrée libre.
Information au 06 88 16 81 13
EN PERSPECTIVES La traversée dansée de l’été
Spectacle de danse Ta vache de la Cie Le MooveNeMent
Ta vache equestionne les mécanismes de contrôle et de domestication des corps féminins au sein d’une société patriarcale.
RDV à 18h30 à la médiathèque Max Rouquette
Entrée libre.
Information au 06 88 16 81 13 .
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 16 81 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LOOKING AHEAD: Summer’s dance journey
Dance performance Ta vache by Cie Le MooveNeMent
Ta vache questions the mechanisms of control and domestication of women’s bodies in a patriarchal society.
RDV at 6:30pm at the Max Rouquette media library
Free admission.
Information on 06 88 16 81 13
L’événement SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- PIÈCE DE THÉÂTRE LE DINDON Bédarieux 29 mai 2026
- VELO PARADE Bédarieux 30 mai 2026
- MAJIC CONFÉRENCE DÉCOUVRIR LES ESSENCES D’ARBRES DU JARDIN DU CHATEAU Bédarieux 30 mai 2026
- MAJIC ARBORETUM Bédarieux 30 mai 2026
- ATELIER DE CUISINE CRÉATIVE POUR ENFANTS 6 À 12 ANS LES P’TITS TOQUÉS. Bédarieux 30 mai 2026