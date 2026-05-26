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SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux

SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux mardi 28 juillet 2026.

Adresse : 19 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

SPECTACLE DE DANSE TA VACHE

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

EN PERSPECTIVES La traversée dansée de l’été
Spectacle de danse Ta vache de la Cie Le MooveNeMent
Ta vache equestionne les mécanismes de contrôle et de domestication des corps féminins au sein d’une société patriarcale.
RDV à 18h30 à la médiathèque Max Rouquette
Entrée libre.
Information au 06 88 16 81 13
EN PERSPECTIVES La traversée dansée de l’été
Spectacle de danse Ta vache de la Cie Le MooveNeMent
Ta vache equestionne les mécanismes de contrôle et de domestication des corps féminins au sein d’une société patriarcale.
RDV à 18h30 à la médiathèque Max Rouquette
Entrée libre.
Information au 06 88 16 81 13   .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 16 81 13 

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English :

LOOKING AHEAD: Summer’s dance journey
Dance performance Ta vache by Cie Le MooveNeMent
Ta vache questions the mechanisms of control and domestication of women’s bodies in a patriarchal society.
RDV at 6:30pm at the Max Rouquette media library
Free admission.
Information on 06 88 16 81 13

L’événement SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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