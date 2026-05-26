Bédarieux

SPECTACLE DE DANSE TA VACHE

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

EN PERSPECTIVES La traversée dansée de l’été

Spectacle de danse Ta vache de la Cie Le MooveNeMent

Ta vache equestionne les mécanismes de contrôle et de domestication des corps féminins au sein d’une société patriarcale.

RDV à 18h30 à la médiathèque Max Rouquette

Entrée libre.

Information au 06 88 16 81 13

EN PERSPECTIVES La traversée dansée de l’été

Spectacle de danse Ta vache de la Cie Le MooveNeMent

Ta vache equestionne les mécanismes de contrôle et de domestication des corps féminins au sein d’une société patriarcale.

RDV à 18h30 à la médiathèque Max Rouquette

Entrée libre.

Information au 06 88 16 81 13 .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 6 88 16 81 13

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English :

LOOKING AHEAD: Summer’s dance journey

Dance performance Ta vache by Cie Le MooveNeMent

Ta vache questions the mechanisms of control and domestication of women’s bodies in a patriarchal society.

RDV at 6:30pm at the Max Rouquette media library

Free admission.

Information on 06 88 16 81 13

L’événement SPECTACLE DE DANSE TA VACHE Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB