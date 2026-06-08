SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN Bédarieux
SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN Bédarieux mardi 28 juillet 2026.
Bédarieux
SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN
Avenue des justes parmi les nations Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de L’ensemble Folklorique Klek de Ogulin, République de Croatie
La Tuilerie
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de L’ensemble Folklorique Klek de Ogulin, République de Croatie
La Tuilerie .
Avenue des justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
WORLD FOLKLORE FESTIVAL
9pm | Performance by the Klek Folk Ensemble from Ogulin, Republic of Croatia
La Tuilerie
L’événement SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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