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SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN Bédarieux

SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN Bédarieux mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Avenue des justes parmi les nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN

Avenue des justes parmi les nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de L’ensemble Folklorique Klek de Ogulin, République de Croatie
La Tuilerie
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de L’ensemble Folklorique Klek de Ogulin, République de Croatie
La Tuilerie   .

Avenue des justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59 

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English :

WORLD FOLKLORE FESTIVAL
9pm | Performance by the Klek Folk Ensemble from Ogulin, Republic of Croatia
La Tuilerie

L’événement SPECTACLE DE L’ENSEMBLE FOLKLORIQUE KLEK DE OGULIN Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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