ATELIER DOUDOUS Bédarieux
ATELIER DOUDOUS Bédarieux mercredi 15 juillet 2026.
Bédarieux
ATELIER DOUDOUS
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Mercredi 15 juillet à 10h30 à la médiathèque de Bédarieux
Atelier doudous par Nathalie Trovato, auteure et illustratrice
Gratuit à partir de 2 ans. Inscription au 04 67 95 99 70
Mercredi 15 juillet à 10h30 à la médiathèque de Bédarieux
Atelier doudous par Nathalie Trovato, auteure et illustratrice
Gratuit à partir de 2 ans. Inscription au 04 67 95 99 70 .
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70
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English : ATELIER DOUDOUS
Wednesday, July 15, at 10:30 a.m. at the Bédarieux Library
Cuddly Toy Workshop by Nathalie Trovato, author and illustrator
Free for children ages 2 and up. Register by calling 04 67 95 99 70
L’événement ATELIER DOUDOUS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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