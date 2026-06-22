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ATELIER DOUDOUS Bédarieux

ATELIER DOUDOUS Bédarieux mercredi 15 juillet 2026.

Adresse
19 Avenue Abbé Tarroux
Ville
34600 Bédarieux
Département
Hérault
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Tarif

Bédarieux

ATELIER DOUDOUS

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Mercredi 15 juillet à 10h30 à la médiathèque de Bédarieux
Atelier doudous par Nathalie Trovato, auteure et illustratrice
Gratuit à partir de 2 ans. Inscription au 04 67 95 99 70
Mercredi 15 juillet à 10h30 à la médiathèque de Bédarieux
Atelier doudous par Nathalie Trovato, auteure et illustratrice
Gratuit à partir de 2 ans. Inscription au 04 67 95 99 70   .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70 

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English : ATELIER DOUDOUS

Wednesday, July 15, at 10:30 a.m. at the Bédarieux Library
Cuddly Toy Workshop by Nathalie Trovato, author and illustrator
Free for children ages 2 and up. Register by calling 04 67 95 99 70

L’événement ATELIER DOUDOUS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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