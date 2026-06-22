Bédarieux

ATELIER DOUDOUS

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Mercredi 15 juillet à 10h30 à la médiathèque de Bédarieux

Atelier doudous par Nathalie Trovato, auteure et illustratrice

Gratuit à partir de 2 ans. Inscription au 04 67 95 99 70

Mercredi 15 juillet à 10h30 à la médiathèque de Bédarieux

Atelier doudous par Nathalie Trovato, auteure et illustratrice

Gratuit à partir de 2 ans. Inscription au 04 67 95 99 70 .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 99 70

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English : ATELIER DOUDOUS

Wednesday, July 15, at 10:30 a.m. at the Bédarieux Library

Cuddly Toy Workshop by Nathalie Trovato, author and illustrator

Free for children ages 2 and up. Register by calling 04 67 95 99 70

L’événement ATELIER DOUDOUS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB