Bédarieux

VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET LE PROTESTANTISME MARDI 28 JUILLET 2026 9H

1 Rue de la Republique Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Visite de Bédarieux autour du Protestantisme proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine). Le mardi 28 juillet 2026 à 9h, au départ de l’Office de Tourisme Grand Orb pôle Bédarieux, 1 rue de la République 34600

A la découverte de Paul RABAUT, pasteur protestant, homme de tolérance et des lieux du déserts sur les hauteur de la ville. Visite gratuite,

Visite de Bédarieux autour du Protestantisme et le Désert proposé par l’association Résurgences (étude, sauvegarde et valorisation du Patrimoine).

Le mardi 28 juillet 2026 à 9h00, au départ de l’Office de Tourisme Grand Orb pôle Bédarieux, 1 rue de la République 34600.

A la découverte de Paul RABAUT, pasteur protestant, homme de tolérance et des lieux du déserts sur les hauteur de la ville.

Visite gratuite, sur inscription à l’Office de Tourisme Bédarieux Grand Orb 04 67 95 08 79. .

1 Rue de la Republique Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 08 79 bedarieux@tourisme-grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Protestant tour of Bédarieux proposed by the Résurgences association (study, preservation and promotion of heritage). Tuesday, July 28, 2026 at 9 a.m., departing from Office de Tourisme Grand Orb pôle Bédarieux, 1 rue de la République 34600

Discover Paul RABAUT, Protestant pastor and man of tolerance, and the deserts on the town’s heights. Free tour,

L’événement VISITE LA VILLE DE BEDARIEUX ET LE PROTESTANTISME MARDI 28 JUILLET 2026 9H Bédarieux a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB