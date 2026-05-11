FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX Bédarieux
FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX Bédarieux samedi 20 juin 2026.
Bédarieux
FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX
Rue de la République Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Samedi 20 juin de 10h à 20h
Rue de la République à Bédarieux
Venez célébrer la fête des pères
dégustation de vins ostréiculteurs plateaux de charcuterie
Repas oursinade proposée par le restaurant le chantier avec DJ le midi
Samedi 20 juin de 10h à 20h
Rue de la République à Bédarieux
Venez célébrer la fête des pères
dégustation de vins ostréiculteurs plateaux de charcuterie
Repas oursinade proposée par le restaurant le chantier avec DJ le midi .
Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English :
Saturday June 20th from 10am to 8pm
Rue de la République, Bédarieux
Come and celebrate Father’s Day
wine tasting oyster farmers charcuterie platters
Ursinade meal proposed by restaurant le chantier with DJ at lunchtime
L’événement FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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