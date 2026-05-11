Bédarieux

FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin de 10h à 20h

Rue de la République à Bédarieux

Venez célébrer la fête des pères

dégustation de vins ostréiculteurs plateaux de charcuterie

Repas oursinade proposée par le restaurant le chantier avec DJ le midi

Samedi 20 juin de 10h à 20h

Rue de la République à Bédarieux

Venez célébrer la fête des pères

dégustation de vins ostréiculteurs plateaux de charcuterie

Repas oursinade proposée par le restaurant le chantier avec DJ le midi .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

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English :

Saturday June 20th from 10am to 8pm

Rue de la République, Bédarieux

Come and celebrate Father’s Day

wine tasting oyster farmers charcuterie platters

Ursinade meal proposed by restaurant le chantier with DJ at lunchtime

L’événement FÊTES DES PÈRES PAR L’ABC DE BÉDARIEUX Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB