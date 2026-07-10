Atelier d’écriture biographique Maison de quartier Bottière Nantes
vendredi 16 octobre 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-16 10:00 – 12:00
Gratuit : non 15 € Réservez et payez votre séance en amont avec Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/les-soeurs-litteraires/evenements/atelier-d-ecriture-biographique-de-septembre-2 Adulte, Senior
Écrire sur votre histoire, vos souvenirs ou ceux d’un proche vous intéresse ? Découvrez les ateliers d’écriture biographique des Sœurs Littéraires ! L’ainée est biographe professionnelle et vous accompagne dans cette écriture de soi, avec des ateliers mensuels. Que vous ayez déjà commencé à écrire ou pas, sans obligation de revenir chaque mois, soyez les bienvenu·e·s à nos ateliers d’écriture biographique.
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
Afficher la carte du lieu Maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026