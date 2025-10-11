ATELIER D’ÉCRITURE Cabrières

ATELIER D'ÉCRITURE Cabrières samedi 11 octobre 2025.

10 Rue de l'Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Envie de jouer avec les mots, d’écrire sans pression, juste pour le plaisir ? Rejoignez l’atelier d’écriture de la médiathèque ! Un moment simple et convivial pour ados et adultes. Aucun niveau requis, venez tenter l’expérience !

Public Ado / Adulte

Gratuit, sur inscription. .

+33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

English :

Want to play with words, write without pressure, just for fun? Join the mediatheque?s writing workshop! It’s a simple, friendly activity for teenagers and adults. You don’t have to be a writer to take part!

German :

Haben Sie Lust, mit Worten zu spielen, ohne Druck zu schreiben, nur aus Spaß? Machen Sie bei der Schreibwerkstatt der Mediathek mit! Ein einfacher und geselliger Moment für Jugendliche und Erwachsene. Keine Vorkenntnisse erforderlich, probieren Sie es einfach aus!

Italiano :

Volete giocare con le parole, scrivere senza pressione, solo per il gusto di farlo? Partecipate al laboratorio di scrittura della mediateca! È un modo semplice e amichevole per adolescenti e adulti di incontrarsi. Non è necessario essere uno scrittore per partecipare!

Espanol :

¿Quieres jugar con las palabras, escribir sin presiones, sólo por diversión? Únete al taller de escritura de la mediateca Es una forma sencilla y amistosa de reunir a adolescentes y adultos. No hace falta ser escritor para participar

