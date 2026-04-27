Cabrières

MON JARDIN EN POP-UP

10 rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Pour fêter le printemps, faites pousser un jardin… en papier. Découpez, pliez, collez, et hop: les fleurs surgissent, les papillons s’envolent, le décor prend vie ! Lecture suivie d’un atelier créatif.

Pour fêter le printemps, faites pousser un jardin… en papier. Découpez, pliez, collez, et hop les fleurs surgissent, les papillons s’envolent, le décor prend vie ! Lecture suivie d’un atelier créatif.

À partir de 7 ans

Gratuit, sur inscription .

10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

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English :

To celebrate spring, grow a garden? out of paper. Cut, fold and glue, and off you go: flowers bloom, butterflies fly and the decor comes to life! Reading followed by a creative workshop.

L’événement MON JARDIN EN POP-UP Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS