MON JARDIN EN POP-UP Cabrières
MON JARDIN EN POP-UP Cabrières mercredi 27 mai 2026.
Cabrières
MON JARDIN EN POP-UP
10 rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Pour fêter le printemps, faites pousser un jardin… en papier. Découpez, pliez, collez, et hop: les fleurs surgissent, les papillons s’envolent, le décor prend vie ! Lecture suivie d’un atelier créatif.
Pour fêter le printemps, faites pousser un jardin… en papier. Découpez, pliez, collez, et hop les fleurs surgissent, les papillons s’envolent, le décor prend vie ! Lecture suivie d’un atelier créatif.
À partir de 7 ans
Gratuit, sur inscription .
10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr
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English :
To celebrate spring, grow a garden? out of paper. Cut, fold and glue, and off you go: flowers bloom, butterflies fly and the decor comes to life! Reading followed by a creative workshop.
L’événement MON JARDIN EN POP-UP Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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