LA PAUSE CRÉATIVE Cabrières

LA PAUSE CRÉATIVE

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Autour d’un café, la médiathèque vous invite à une pause conviviale pour laisser libre cours à votre imagination et découvrir de nouvelles techniques créatives.

Aucune expérience nécessaire venez simplement avec l’envie de créer. Matériel fourni.

Adultes .

10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20

English :

Over a cup of coffee, the mediatheque invites you to let your imagination run wild and discover new creative techniques.

