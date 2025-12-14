LA PAUSE CRÉATIVE Cabrières
10 Rue de l’Église Cabrières Hérault
Tarif : – –
Autour d’un café, la médiathèque vous invite à une pause conviviale pour laisser libre cours à votre imagination et découvrir de nouvelles techniques créatives.
Aucune expérience nécessaire venez simplement avec l’envie de créer. Matériel fourni.
Adultes .
Over a cup of coffee, the mediatheque invites you to let your imagination run wild and discover new creative techniques.
