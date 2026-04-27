Cabrières

INITIATION À L’ART FLORAL

10 rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Envie de créer une composition élégante et naturelle ? Découvrez les bases de l’art floral et repartez avec votre propre création. Un moment créatif et original pour jouer avec les formes, les couleurs et les textures des fleurs de saison.

Envie de créer une composition élégante et naturelle ? Découvrez les bases de l’art floral et repartez avec votre propre création. Un moment créatif et original pour jouer avec les formes, les couleurs et les textures des fleurs de saison.

Public ado/adulte

Gratuit, sur inscription .

10 rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

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English :

Want to create an elegant, natural arrangement? Discover the basics of floral art and leave with your own creation. A creative and original way to play with the shapes, colors and textures of seasonal flowers.

L’événement INITIATION À L’ART FLORAL Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS