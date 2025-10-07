TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières
TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières dimanche 7 juin 2026.
Cabrières
TRAIL DE L’ESTABEL
20 Route de Fontes Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Des parcours sur sentiers Œnorando® de 28 km, 18 km, 8 km, une course enfants et une Randonnée pédestre sont au programme de cette matinée conviviale et sportive au départ de la cave de l’Estabel.
Des parcours sur sentiers Œnorando® de 28 km, 18 km, 8 km, une course enfants et une randonnée pédestre sont au programme de cette matinée conviviale et sportive au départ de la cave de l’Estabel.
Horaires
9h00 départ 28 km D+ 1 255 m
9h15 départ parcours pédestre de 7 km
9h30 départ 18 km D+ 680 m
10h00 départ 8 km D+ 275 m
10h05 départ Parcours enfants .
20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie
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English : TRAIL DE L’ESTABEL
The 28km, 18km and 8km ?norando® trails, a children?s race and a hike are on the program for this friendly, sporting morning, starting from the Estabel winery.
L’événement TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 HERAULT SPORT
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