Cabrières

TRAIL DE L’ESTABEL

20 Route de Fontes Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Des parcours sur sentiers Œnorando® de 28 km, 18 km, 8 km, une course enfants et une Randonnée pédestre sont au programme de cette matinée conviviale et sportive au départ de la cave de l’Estabel.

Des parcours sur sentiers Œnorando® de 28 km, 18 km, 8 km, une course enfants et une randonnée pédestre sont au programme de cette matinée conviviale et sportive au départ de la cave de l’Estabel.

Horaires

9h00 départ 28 km D+ 1 255 m

9h15 départ parcours pédestre de 7 km

9h30 départ 18 km D+ 680 m

10h00 départ 8 km D+ 275 m

10h05 départ Parcours enfants .

20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie

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English : TRAIL DE L’ESTABEL

The 28km, 18km and 8km ?norando® trails, a children?s race and a hike are on the program for this friendly, sporting morning, starting from the Estabel winery.

L’événement TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 HERAULT SPORT