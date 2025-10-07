Cabrières

LA MÉDIATHÈQUE PRENDS L’AIR !

20 Route de Fontes Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion du Trail de l’Estabel, la médiathèque s’installe en plein air, pour une matinée conviviale.

À l’occasion du Trail de l’Estabel, la médiathèque s’installe en plein air, pour une matinée conviviale.

Au programme, histoires à écouter, jeux à partager et sélection de livres à feuilleter tranquillement entre deux passages de coureurs!

Une pause lecture ouverte à tous… .

20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20

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English :

To mark the Trail de l’Estabel, the media library takes to the open air for a convivial morning.

L’événement LA MÉDIATHÈQUE PRENDS L’AIR ! Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS