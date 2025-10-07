LA MÉDIATHÈQUE PRENDS L’AIR ! Cabrières
LA MÉDIATHÈQUE PRENDS L’AIR ! Cabrières dimanche 7 juin 2026.
Cabrières
LA MÉDIATHÈQUE PRENDS L’AIR !
20 Route de Fontes Cabrières Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
À l’occasion du Trail de l’Estabel, la médiathèque s’installe en plein air, pour une matinée conviviale.
À l’occasion du Trail de l’Estabel, la médiathèque s’installe en plein air, pour une matinée conviviale.
Au programme, histoires à écouter, jeux à partager et sélection de livres à feuilleter tranquillement entre deux passages de coureurs!
Une pause lecture ouverte à tous… .
20 Route de Fontes Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20
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English :
To mark the Trail de l’Estabel, the media library takes to the open air for a convivial morning.
L’événement LA MÉDIATHÈQUE PRENDS L’AIR ! Cabrières a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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