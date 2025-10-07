LIRE C’EST BON POUR LES BÉBÉS Cabrières

10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07
fin : 2025-11-04

Date(s) :
2025-10-07 2025-11-04 2025-12-09

Un temps de lecture avec comptines et jeux de doigts auprès des tout-petits.

Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Sur inscription Gratuit
10 Rue de l’Église Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20  mediatheque@cabrieres.fr

English :

A time of reading with rhymes and fingerplays for toddlers.

For children aged 0 to 3.
Registration required Free

German :

Eine Lesezeit mit Reimen und Fingerspielen bei den Allerkleinsten.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren.
Nach Anmeldung Kostenlos

Italiano :

Un momento di lettura con filastrocche e giochi di dita per i più piccoli.

Per bambini da 0 a 3 anni.
Iscrizione obbligatoria Gratuito

Espanol :

Un momento de lectura con canciones infantiles y juegos de dedos para los más pequeños.

Para niños de 0 a 3 años.
Inscripción obligatoria Gratuito

