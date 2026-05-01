Atelier d’écriture Ce que je vois depuis ma fenêtre PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas

Atelier d’écriture Ce que je vois depuis ma fenêtre

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 16:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Avis aux amoureux.se.s des mots !

La ludo-médiathèque et l’association argelésienne Des mots pour le dire vous proposent un atelier d’écriture sur le thème Ce que je vois depuis ma fenêtre

Vous aimez jouer avec les mots, ou au contraire vous avez un peu peur de vous lancer ?

Vous êtes les bienvenus pour donner vie à vos textes dans cet atelier où tout le monde a quelque chose à apporter !

L’animation est gratuite et sur inscription par téléphone ou par mail et s’adresse à un public de 8 à 12 ans. Les inscriptions sont très importantes car il n’y aura que 8 places maximum.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir une partie des cartes postales écrites par les usager.e.s des bibliothèques du département lors de la correspondance commencée pour les Nuits de la lecture, elles décoreront la Ludo-Médiathèque ce jour-là !

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

Calling all word lovers!

The ludo-médiathèque and the Argelésian association Des mots pour le dire are organizing a writing workshop on the theme of What I see from my window

Do you like to play with words, or are you a little afraid of taking the plunge?

You’re welcome to bring your texts to life in this workshop, where everyone has something to contribute!

The workshop is free of charge and requires registration by phone or e-mail, for ages 8 to 12. Registration is very important, as there will only be a maximum of 8 places.

It will also be an opportunity to discover some of the postcards written by users of the department’s libraries as part of the correspondence begun for the Nuits de la lecture (Reading Nights), which will decorate the Ludo-Médiathèque that day!

L’événement Atelier d’écriture Ce que je vois depuis ma fenêtre Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65