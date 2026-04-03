Partir en livre Quizz nos petits héros PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas

Partir en livre Quizz nos petits héros

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Manifestation Nationale Thème 2026 NOS PETITS ET GRANDS HEROS

Connaissez-vous les héros de la littérature pour enfants ?

14h à 16h Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas

Animation gratuite et sur inscription par téléphone par téléphone ou par mail.

Public enfants, mais les parents sont les bienvenus.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

National event ? Theme 2026 OUR LITTLE AND BIG HEROES

Do you know the heroes of children’s literature?

2pm to 4pm: Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas

Free activity, registration by phone or e-mail.

Public: children, but parents welcome.

L’événement Partir en livre Quizz nos petits héros Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65