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Partir en livre Quizz nos petits héros PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Partir en livre Quizz nos petits héros PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas samedi 20 juin 2026.

Lieu : PIERREFITTE-NESTALAS

Adresse : Ludo-médiathèque

Ville : 65260 Pierrefitte-Nestalas

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-20T14:00:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Pierrefitte-Nestalas

Partir en livre Quizz nos petits héros

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Manifestation Nationale Thème 2026 NOS PETITS ET GRANDS HEROS
Connaissez-vous les héros de la littérature pour enfants ?
14h à 16h Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas
Animation gratuite et sur inscription par téléphone par téléphone ou par mail.
Public enfants, mais les parents sont les bienvenus.
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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16  bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

National event ? Theme 2026 OUR LITTLE AND BIG HEROES
Do you know the heroes of children’s literature?
2pm to 4pm: Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas
Free activity, registration by phone or e-mail.
Public: children, but parents welcome.

L’événement Partir en livre Quizz nos petits héros Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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