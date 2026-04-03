Partir en livre Quizz nos petits héros PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Partir en livre Quizz nos petits héros PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas samedi 20 juin 2026.
Pierrefitte-Nestalas
Partir en livre Quizz nos petits héros
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Manifestation Nationale Thème 2026 NOS PETITS ET GRANDS HEROS
Connaissez-vous les héros de la littérature pour enfants ?
14h à 16h Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas
Animation gratuite et sur inscription par téléphone par téléphone ou par mail.
Public enfants, mais les parents sont les bienvenus.
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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
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English :
National event ? Theme 2026 OUR LITTLE AND BIG HEROES
Do you know the heroes of children’s literature?
2pm to 4pm: Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas
Free activity, registration by phone or e-mail.
Public: children, but parents welcome.
L’événement Partir en livre Quizz nos petits héros Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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