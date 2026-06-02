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Ateliers marionnettes Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas

Ateliers marionnettes Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Ludo-médiathèque

Adresse : 4 Rue du Bousquet

Ville : 65260 Pierrefitte-Nestalas

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Pierrefitte-Nestalas

Ateliers marionnettes

Ludo-médiathèque 4 Rue du Bousquet Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Dans le cadre de Partir en Livre Nos petits et grands héros .
Création d’une marionnette à l’effigie de votre héros
Animation gratuite et sur inscription par téléphone ou par mail.
Public à partir de 6 ans (l’aide des parents est bien sûr la bienvenue).
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Ludo-médiathèque 4 Rue du Bousquet Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16  bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

As part of Partir en Livre?s Our Little and Big Heroes program.
Creation of a puppet bearing the effigy of your hero
Free activity, registration required by phone or e-mail.
Public: 6 years and over (parents welcome to help).

L’événement Ateliers marionnettes Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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