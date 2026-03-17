La 2026, rando cyclo musicale PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
La 2026, rando cyclo musicale PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas dimanche 21 juin 2026.
La 2026, rando cyclo musicale
PIERREFITTE-NESTALAS Départ devant la Mairie Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Une rando-cyclo musicale pour l’ascension du Col Légendaire du Tourmalet, ravitaillement musical à Esquièze-Sère et la montée finale Barèges Col du Tourmalet.
Départ de Pierrefitte-Nestalas (devant Mairie) 8h30 pour 31km et 1712m denivelé+
Possibilité de Départ à Esquièze-Sère (ravitaillement + 2ème départ possible parking Carrefour Market) 9h30 pour 19km et 1423mD+
Ravitaillement à Barèges devant l’Office de Tourisme et Arrivée au sommet du Tourmalet dès 10h15 jusqu’ à 14h…
Pas de dossard, pas de chrono ! Un moment convivial et Musical
Parcours total 31km. 1712 de dénivelé +.
Départ musical de Pierrefitte Nestalas, place de la Mairie
Ravitaillement en musique à Esquièze-Sère et Barèges
Accessible à tous types de cyclos (dont électriques). Gratuit.
Inscription en ligne ou à l’Office de Tourisme d’Argelès-Gazost au 05 62 97 00 25. .
PIERREFITTE-NESTALAS Départ devant la Mairie Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
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English :
A musical rando-cyclo for the ascent of the legendary Col du Tourmalet, musical refreshment at Esquièze-Sère and the final ascent Barèges Col du Tourmalet.
L’événement La 2026, rando cyclo musicale Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-03-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65