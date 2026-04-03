Marché aux livres PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas

Marché aux livres

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Vente des pilons de la bibliothèque.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16

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English :

Sale of library pestles.

L’événement Marché aux livres Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65