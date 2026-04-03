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Marché aux livres PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Marché aux livres PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas samedi 27 juin 2026.

Lieu : PIERREFITTE-NESTALAS

Adresse : Ludo-médiathèque

Ville : 65260 Pierrefitte-Nestalas

Département : Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-27T14:00:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Pierrefitte-Nestalas

Marché aux livres

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Vente des pilons de la bibliothèque.
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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 

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English :

Sale of library pestles.

L’événement Marché aux livres Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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