Marché aux livres PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Marché aux livres PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas samedi 27 juin 2026.
Pierrefitte-Nestalas
Marché aux livres
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Vente des pilons de la bibliothèque.
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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16
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English :
Sale of library pestles.
L’événement Marché aux livres Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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