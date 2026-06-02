Les toutes-petites aventures histoires de mer, de plages et d’animaux de l’Océan PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas

Les toutes-petites aventures histoires de mer, de plages et d’animaux de l’Océan

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-07-03 11:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le premier Vendredi du mois nous vous donnons rendez-vous à 10h à la ludo-médiathèque de Pierrefitte-Nestalas pour venir écouter une sélection d’histoires pour les tout-petits.

Ce mois-ci on va écouter des histoires mer, de plages et d’animaux de l’Océan !

L’animation est gratuite et sans inscription et s’adresse à un public autour de 0-3 ans.

.

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the first Friday of every month, we invite you to join us at 10 a.m. at the Pierrefitte-Nestalas ludo-médiathèque to listen to a selection of stories for toddlers.

This month we’ll be listening to stories about the sea, beaches and ocean animals!

The activity is free and without registration, and is aimed at children aged 0-3.

L’événement Les toutes-petites aventures histoires de mer, de plages et d’animaux de l’Océan Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-06-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65