Secrets de villages Pierrefitte-Nestalas laissez-vous charmer par un patrimoine insoupçonné RDV devant l’office de tourisme Pierrefitte-Nestalas
Secrets de villages Pierrefitte-Nestalas laissez-vous charmer par un patrimoine insoupçonné RDV devant l’office de tourisme Pierrefitte-Nestalas dimanche 19 juillet 2026.
Pierrefitte-Nestalas
Secrets de villages Pierrefitte-Nestalas laissez-vous charmer par un patrimoine insoupçonné
RDV devant l’office de tourisme PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Au fil de son histoire, ce carrefour des nestes devenues des gaves , dévoile des richesses de la vie pyrénéenne, avant, pendant, et après l’ère industrielle.
Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.
Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie. .
RDV devant l’office de tourisme PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25
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English :
Throughout its history, this crossroads of the Nestes which became the Gaves , reveals the richness of Pyrenean life, before, during and after the industrial era.
L’événement Secrets de villages Pierrefitte-Nestalas laissez-vous charmer par un patrimoine insoupçonné Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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