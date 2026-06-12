Cinéma en plein air Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas
Cinéma en plein air Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas jeudi 6 août 2026.
Pierrefitte-Nestalas
Cinéma en plein air
Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Projection de 7 courts métrage en français, dont Beurk , Eté 96 , …..
Tout public.
Organisateur Association Cavaliers des 40 chevaux .
> Au Parc de la Mairie
> Participation libre.
> Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .
Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 75 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of 7 short films in French, including Beurk, Eté 96, …
Suitable for all ages.
Organizer: Cavaliers des 40 chevaux Association.
L’événement Cinéma en plein air Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées)
- Partir en livre Quizz nos petits héros PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 20 juin 2026
- La 2026, rando cyclo musicale PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 21 juin 2026
- Soirée Jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 26 juin 2026
- Marché aux livres PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 27 juin 2026
- Ateliers marionnettes Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 1 juillet 2026