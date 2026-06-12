Cinéma en plein air Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas jeudi 6 août 2026.

Pierrefitte-Nestalas

Cinéma en plein air

Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Projection de 7 courts métrage en français, dont Beurk , Eté 96 , …..

Tout public.

Organisateur Association Cavaliers des 40 chevaux .

> Au Parc de la Mairie

> Participation libre.

> Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .

Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 75 46

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English :

Screening of 7 short films in French, including Beurk, Eté 96, …

Suitable for all ages.

Organizer: Cavaliers des 40 chevaux Association.

L’événement Cinéma en plein air Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65