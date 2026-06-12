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Cinéma en plein air Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas

Cinéma en plein air Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas jeudi 6 août 2026.

Lieu : Parc de la mairie

Adresse : PIERREFITTE-NESTALAS

Ville : 65260 Pierrefitte-Nestalas

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Pierrefitte-Nestalas

Cinéma en plein air

Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Projection de 7 courts métrage en français, dont Beurk , Eté 96 , …..
Tout public.

Organisateur Association Cavaliers des 40 chevaux .
> Au Parc de la Mairie
> Participation libre.
> Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps.   .

Parc de la mairie PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 75 46 

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English :

Screening of 7 short films in French, including Beurk, Eté 96, …
Suitable for all ages.

Organizer: Cavaliers des 40 chevaux Association.

L’événement Cinéma en plein air Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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