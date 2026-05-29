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AGENDA · Pierrefitte-Nestalas

Atelier Jelly Print PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

samedi 8 août 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
PIERREFITTE-NESTALAS
Adresse
Ancienne gare
Ville
65260 Pierrefitte-Nestalas
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Pierrefitte-Nestalas

Atelier Jelly Print

PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 16:15:00

Date(s) :
2026-08-08

Avec Catherine Albrech de l’atelier Image’in.
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PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16  bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

With Catherine Albrech from the Image?in studio.

L’événement Atelier Jelly Print Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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