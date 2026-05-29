Atelier Jelly Print PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
samedi 8 août 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Atelier Jelly Print
PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:30:00
fin : 2026-08-08 16:15:00
Date(s) :
2026-08-08
Avec Catherine Albrech de l’atelier Image’in.
.
PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Catherine Albrech from the Image?in studio.
L’événement Atelier Jelly Print Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées)
- Secrets de villages Pierrefitte-Nestalas laissez-vous charmer par un patrimoine insoupçonné RDV devant l’office de tourisme Pierrefitte-Nestalas 19 juillet 2026
- Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 22 juillet 2026
- Atelier Cyanotype Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas 25 juillet 2026
- Soirée Jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 31 juillet 2026
- Bibli’hors les murs PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 3 août 2026