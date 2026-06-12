Bibli’hors les murs PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
Bibli’hors les murs PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas lundi 3 août 2026.
Pierrefitte-Nestalas
Bibli’hors les murs
PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Pour profiter de l’été la ludo-médiathèque de Pierrefitte-Nestalas vous propose de vous poser en plein air pour bouquiner avec une sélection de livres rapides à lire qui font partie de la Malle Et si je prenais le temps de lire prêtée par la bibliothèque départementale des Hautes-Pyrénées.
Une bibliothèque éphémère sera installée tous les jours de 15h à 17h à l’Ancienne Gare de Pierrefitte-Nestalas.
Les jeux de société seront aussi de la partie !
Venez nombreux prendre le temps de lire et de jouer !
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PIERREFITTE-NESTALAS Ancienne gare Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 75 46
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English :
To make the most of summer, the Pierrefitte-Nestalas Media and Recreation Center invites you to relax outdoors and read a selection of quick reads from the Malle collection Et si je prenais le temps de lire (What if I took the time to read), provided by the Hautes-Pyrénées Departmental Library.
A pop-up library will be set up every day from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. at the Ancienne Gare in Pierrefitte-Nestalas.
Board games will also be available!
Come one, come all—take the time to read and play!
L’événement Bibli’hors les murs Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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