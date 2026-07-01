Atelier Cyanotype Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas
samedi 25 juillet 2026 · Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Atelier Cyanotype
Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas 2 Avenue du Gén Leclerc Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 11:45:00
Date(s) :
2026-07-25
Connaissez vous le cyanotype ? C’est un procédé photographique par le biais duquel on obtient une sorte de photo bleue… mais sans appareil photo ! En mélangeant deux produits chimiques (citrate d’ammonium ferrique et le ferricyanure de potassium) on obtient une solution sensible à la lumière qui est ensuite appliquée sur une feuille et mise au soleil avec un pochoir par dessus. Seule la partie exposée au soleil bleuit et c’est ce qui crée un cyanotype.
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Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas 2 Avenue du Gén Leclerc Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
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English :
Have you heard of cyanotype? It’s a photographic process that produces a kind of blue photograph… but without a camera! By mixing two chemicals (ferric ammonium citrate and potassium ferricyanide), you create a light-sensitive solution that is then applied to a sheet of paper and placed in the sun with a stencil on top. Only the part exposed to sunlight turns blue, and that’s what creates a cyanotype.
L’événement Atelier Cyanotype Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-07-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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