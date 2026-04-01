Soirée quizz classiques de la littérature et du cinéma PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Pierrefitte-Nestalas

Soirée quizz classiques de la littérature et du cinéma

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Connaissez-vous bien les classiques de la littérature et du cinéma ? Leur titre ? Mais surtout, leur histoire

Venez le vérifier lors de notre soirée Quiz conviviale !

L’animation est gratuite et s’adresse à un public adulte.

Merci de confirmer votre participation en écrivant à l’adresse mail bibliopierrefittenestalas@gmail.com pour nous permettre d’estimer combien de joueurs.e.s. seront présent.e.s ce soir là.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

How well do you know the classics of literature and cinema? Their titles? But above all, their history

Come and find out during our friendly Quiz evening!

The event is free and aimed at adults.

Please confirm your participation by writing to bibliopierrefittenestalas@gmail.com to enable us to estimate how many players will be present that evening.

L’événement Soirée quizz classiques de la littérature et du cinéma Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65