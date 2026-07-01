Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Informations pratiques

Pierrefitte-Nestalas

Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif

PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

En partenariat avec l’association Des mots pour le dire .

Animation gratuite et sur inscription (8 places maximum) par téléphone ou par mail.

Public de 1 à 11 ans.

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PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com

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English :

In partnership with the organization %AB Des mots pour le dire %BB.

Free event; registration required (maximum 8 participants) by phone or email.

Audience: ages 1 %E0 to 11.

L’événement Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65