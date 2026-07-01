Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
mercredi 22 juillet 2026 · PIERREFITTE-NESTALAS · Pierrefitte-Nestalas
Informations pratiques
Pierrefitte-Nestalas
Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
En partenariat avec l’association Des mots pour le dire .
Animation gratuite et sur inscription (8 places maximum) par téléphone ou par mail.
Public de 1 à 11 ans.
.
PIERREFITTE-NESTALAS Ludo-médiathèque Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 18 05 02 16 bibliopierrefittenestalas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with the organization %AB Des mots pour le dire %BB.
Free event; registration required (maximum 8 participants) by phone or email.
Audience: ages 1 %E0 to 11.
L’événement Jouer avec les mots Jeu de piste littéraire et créatif Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées)
- Secrets de villages Pierrefitte-Nestalas laissez-vous charmer par un patrimoine insoupçonné RDV devant l’office de tourisme Pierrefitte-Nestalas 19 juillet 2026
- Atelier Cyanotype Ludo-Médiathèque de Pierrefitte-Nestalas Pierrefitte-Nestalas 25 juillet 2026
- Soirée Jeux PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 31 juillet 2026
- Bibli’hors les murs PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 3 août 2026
- Cinéma en plein air Parc de la mairie Pierrefitte-Nestalas 6 août 2026