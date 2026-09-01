Atelier d’écriture cuisine de mots Ludo Bibliothèque Ondres
samedi 19 septembre 2026 · Ludo Bibliothèque · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Atelier d’écriture cuisine de mots
Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À partir d’un sujet de votre choix, vous utiliserez les livres pour construire une scène imaginaire. La plume habitée par ce qui vous plaît et vous transporte, vous ferez alors une cuisine de mots pour écrire un texte aux accents gastronomiques.
Par Laurent Platero, Le Bocal.
Adulte, Ado, sur inscription. RDV à 10h. Durée 2h. .
Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Atelier d’écriture cuisine de mots
L’événement Atelier d’écriture cuisine de mots Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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