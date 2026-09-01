Atelier d’écriture cuisine de mots Ludo Bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Ondres

Atelier d’écriture cuisine de mots

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À partir d’un sujet de votre choix, vous utiliserez les livres pour construire une scène imaginaire. La plume habitée par ce qui vous plaît et vous transporte, vous ferez alors une cuisine de mots pour écrire un texte aux accents gastronomiques.

Par Laurent Platero, Le Bocal.

Adulte, Ado, sur inscription. RDV à 10h. Durée 2h. .

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier d’écriture cuisine de mots

L’événement Atelier d’écriture cuisine de mots Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx