Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres
vendredi 18 septembre 2026 · Ludo Bibliothèque · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Une histoire, un goûter
Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Offrez-vous une pause à la bibliothèque, laissez-vous transporter par une histoire captivante contée par Yves, avant de partager un goûter qui prolonge le plaisir du récit et des échanges.
Adulte, sur inscription.
RDV de 15h à 17h. .
Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Une histoire, un goûter
L’événement Une histoire, un goûter Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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