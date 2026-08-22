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Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres

vendredi 18 septembre 2026 · Ludo Bibliothèque · Ondres

Une histoire, un goûter Ludo Bibliothèque Ondres

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Ludo Bibliothèque
Adresse
211 Chemin de tambourin
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Une histoire, un goûter

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Offrez-vous une pause à la bibliothèque, laissez-vous transporter par une histoire captivante contée par Yves, avant de partager un goûter qui prolonge le plaisir du récit et des échanges.
Adulte, sur inscription.
RDV de 15h à 17h.   .

Ludo Bibliothèque 211 Chemin de tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59  ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Une histoire, un goûter

L’événement Une histoire, un goûter Ondres a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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