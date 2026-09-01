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Vide-Grenier Place Richard Feuillet Ondres

dimanche 20 septembre 2026 · Place Richard Feuillet · Ondres

Vide-Grenier Place Richard Feuillet Ondres

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Place Richard Feuillet
Adresse
Fronton
Ville
40440 Ondres
Département
Landes
Tarif

Ondres

Vide-Grenier

Place Richard Feuillet Fronton Ondres Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Vide-grenier toute la journée de 8h30 à 17h00 pour une journée conviviale autour du réemploi !
Manifestation organisée par le Comité des Oeuvres Sociales des agents communaux d’Ondres.
Restauration et buvette sur place. Entrée libre.   .

Place Richard Feuillet Fronton Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine   cos.ondres@gmail.com

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Ondres a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Seignanx

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