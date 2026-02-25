FORUM DES ASSOCIATIONS Capranie Ondres
FORUM DES ASSOCIATIONS Capranie Ondres samedi 5 septembre 2026.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez retrouver toutes les associations ondraises à l’occasion du forum annuel des associations.
Rendez-vous le samedi 6 septembre, de 14h à 18h, salle Capranie et sur le fronton, à Ondres. .
Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS Ondres a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignanx