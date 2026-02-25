FORUM DES ASSOCIATIONS Capranie Ondres

FORUM DES ASSOCIATIONS

Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes

Venez retrouver toutes les associations ondraises à l’occasion du forum annuel des associations.

Rendez-vous le samedi 6 septembre, de 14h à 18h, salle Capranie et sur le fronton, à Ondres. .

