Rocles

ATELIER D’ÉCRITURE EN EXTÉRIEUR

Rocles Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:30:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-07-01

propose une balade en écriture pour découvrir la nature autrement.

L’atelier se déroule en extérieur, diverses consignes d’écriture vous sont proposées puis vient ensuite un temps de partage et de lecture. Le but de ces ateliers est d’écrire, mais surtout de partager un moment de détente et de plaisir pour découvrir une nouvelle façon d’appréhender le paysage.

Atelier gratuit.

La nature… terrain d’aventure et d’écriture.

S’imprégner des sensations et des émotions qu’elle suscite, respirer, aller à la rencontre, cueillir des images…

Vous aimez écrire, ou bien vous aimeriez mais n’osez pas… Vous avez besoin d’être stimulé(e) pour vous lancer ?

Véronique, animatrice titulaire d’un diplôme universitaire d’animation d’atelier d’écriture, vous propose une balade en écriture pour découvrir la nature autrement.

L’atelier se déroule en extérieur, diverses consignes d’écriture vous sont proposées puis vient ensuite un temps de partage et de lecture. Le but de ces ateliers est d’écrire, mais surtout de partager un moment de détente et de plaisir pour découvrir une nouvelle façon d’appréhender le paysage.

Rdv devant le Hard Rocles Café, se munir d’un carnet, crayons, stylos, chapeau et bouteille d’eau).

Atelier gratuit proposé par la bibliothèque de Rocles.

Sur inscription, places limitées.

En cas de mauvais temps l’atelier sera reporté à une date ultérieure. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 63 52 03 54 veronique@neuf.fr

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English :

proposes a writing walk to discover nature in a different way.

The workshop takes place outdoors, with various writing instructions, followed by a time of sharing and reading. The aim of these workshops is to write, but above all to share a moment of relaxation and pleasure, and discover a new way of looking at the landscape.

Free workshop.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE EN EXTÉRIEUR Rocles a été mis à jour le 2026-05-15 par 48-OT Langogne