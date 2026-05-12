Rocles

EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ CONTES ET LÉGENDES DU VILLAGE

Rocles Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Dans le cadre de En Chemin j’ai Rencontré, profitez d’une belle balade au dénivelé doux (14km, D+ 147m, D- 147m), conçue pour satisfaire tous les niveaux de randonneurs. Christian, Bernard et Denise vous invitent à un voyage immersif au coeur des contes et légendes du village et de ses alentours. Venez en prendre plein les yeux et les oreilles, entre paysages lacustres et récits d’autrefois.

Dans le cadre de En Chemin j’ai Rencontré, profitez d’une belle balade au dénivelé doux (14km, D+ 147m, D- 147m), conçue pour satisfaire tous les niveaux de randonneurs. Christian, Bernard et Denise vous invitent à un voyage immersif au coeur des contes et légendes du village et de ses alentours. Venez en prendre plein les yeux et les oreilles, entre paysages lacustres et récits d’autrefois.

8h Rdv devant la salle des fêtes pour l’accueil convivial agrémenté de café et gâteaux (offerts par le Foyer Rural).

9h Début de la marche en direction du Vieux Fraisse, puis du Forestier avant d’atteindre le Domaine de Barres.

En milieu de matinée nous descendrons vers le Lac pour arriver à la magnifique chute d’eau du Donozau.

12h Pique-nique tiré du sac.

14h Nous reprendrons le chemin en longeant les rives du Lac de Naussac pour rejoindre le GR4. Notre route nous mènera au croisement de Palhères avant d’entamer la montée vers la croix de Palhères, puis la croix de Besses. Nous poursuivrons jusqu’au croisement de la ferme des Combelles avant de retourner sur Rocles.

16h30 Arrivée à Rocles pour une collation.

Organisé par le Foyer Rural de Rocles et les Foyers Ruraux de Lozère.

Inscriptions obligatoires. .

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 49 23 93 foyersruraux48@mouvement-rural.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of En Chemin j’ai Rencontré, enjoy a beautiful, gentle walk (14km, D+ 147m, D- 147m), designed to suit all levels of hiker. Christian, Bernard and Denise invite you on an immersive journey through the tales and legends of the village and surrounding area. Come and feast your eyes and ears on lakeside landscapes and tales of yesteryear.

L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ CONTES ET LÉGENDES DU VILLAGE Rocles a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Langogne