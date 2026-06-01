CONFÉRENCE LA NUEVE DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS Rocles
CONFÉRENCE LA NUEVE DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS Rocles samedi 20 juin 2026.
Rocles
CONFÉRENCE LA NUEVE DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS
Rocles Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Foyer Rural Roclais vous donne rendez-vous pour une conférence de Robert Strozzi
La NUEVE des républicains espagnols dans la 2ème DB
Une conférence passionnante autour de ces combattants longtemps oubliés de l’Histoire, ces républicains espagnols qui furent parmi les premiers à entrer dans Paris le 24 août 1944 aux côtés de la 2ème DB.
Places limitées, inscriptions obligatoires.
Le Foyer Rural Roclais vous donne rendez-vous pour la première soirée de la saison, avec une conférence de Robert Strozzi La NUEVE des républicains espagnols dans
la 2ème DB
Une conférence passionnante autour de ces combattants longtemps oubliés de l’Histoire, ces républicains espagnols qui furent parmi les premiers à entrer dans Paris le 24 août 1944 aux côtés de la 2ème DB.
Places limitées, inscriptions obligatoires. .
Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 50 29 64 14
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English :
The Foyer Rural Roclais invites you to a lecture by Robert Strozzi
La NUEVE: Spanish Republicans in the 2nd DB
A fascinating talk about these long-forgotten combatants, the Spanish Republicans who were among the first to enter Paris on August 24, 1944, alongside the 2nd DB.
Places limited, registration required.
L’événement CONFÉRENCE LA NUEVE DES RÉPUBLICAINS ESPAGNOLS Rocles a été mis à jour le 2026-05-29 par 48-OT Langogne
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