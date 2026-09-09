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Atelier d’écriture et jeux du Moyen Âge, Château de Gicon, Chusclan

samedi 19 septembre 2026 · Château de Gicon · Chusclan

Atelier d’écriture et jeux du Moyen Âge, Château de Gicon, Chusclan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Gicon
Adresse
Le bourg, 30200 Chusclan
Ville
30200 Chusclan
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Atelier d’écriture et jeux du Moyen Âge 19 et 20 septembre Château de Gicon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeux et calligraphie médiévale – Voyage dans le temps

Plongez dans l’ambiance du Moyen Âge en découvrant et en pratiquant :

  • Le jeu du renard et des poules
  • Le mikado
  • Le jeu de dames
  • Le jeu de la mérelle
  • Des exercices de calligraphie avec calames et plumes en acier

Une expérience ludique et créative pour petits et grands – voyage dans le temps garanti !

Château de Gicon Le bourg, 30200 Chusclan Chusclan 30200 Gard Occitanie L’ancien château féodal avec donjon est construit sur un oppidum. Ce château médiéval (XIIIe et XIVe siècles) et sa chapelle romane ont été restaurés entre 1987 et 2006. Route goudronnée puis chemin de randonnée.
Jeux et calligraphie médiévale – Voyage dans le temps

© Les amis de Gicon et du patrimoine

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