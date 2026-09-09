Atelier d’écriture et jeux du Moyen Âge, Château de Gicon, Chusclan

Informations pratiques

Atelier d’écriture et jeux du Moyen Âge 19 et 20 septembre Château de Gicon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Jeux et calligraphie médiévale – Voyage dans le temps

Plongez dans l’ambiance du Moyen Âge en découvrant et en pratiquant :

Le jeu du renard et des poules

Le mikado

Le jeu de dames

Le jeu de la mérelle

Des exercices de calligraphie avec calames et plumes en acier

Une expérience ludique et créative pour petits et grands – voyage dans le temps garanti !

Château de Gicon Le bourg, 30200 Chusclan Chusclan 30200 Gard Occitanie L’ancien château féodal avec donjon est construit sur un oppidum. Ce château médiéval (XIIIe et XIVe siècles) et sa chapelle romane ont été restaurés entre 1987 et 2006. Route goudronnée puis chemin de randonnée.

Jeux et calligraphie médiévale – Voyage dans le temps

© Les amis de Gicon et du patrimoine