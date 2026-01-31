Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier d'écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry 2026-04-11

Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 11 avril 2026.

Atelier d’écriture et scène ouverte

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Atelier d’écriture et scène ouverte
Atelier d’écriture de 10h30 à sur inscription au 02 18 08 58 04 et scène ouverte de 15h à 17h sans inscription, entrée libre. Restauration sur place.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Writing workshop and open stage

L’événement Atelier d’écriture et scène ouverte Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Vieilles-maisons-sur-joudry (Loiret)