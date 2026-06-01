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Concert Perfola Les zenchanteurs Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Perfola Les zenchanteurs Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Perfola Les zenchanteurs Vieilles-Maisons-sur-Joudry vendredi 19 juin 2026.

Ville : 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Département : Loiret

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert Perfola Les zenchanteurs

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert Les Zenchanteurs
Concert Les zenchanteurs à 19h. 2 orléanais triturent la chanson française sous tous les angles connus ou oubliés.   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 

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English :

Concert by Les Zenchanteurs

L’événement Concert Perfola Les zenchanteurs Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD

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